Game Patrick Star dari Waralaba SpongeBob Bakal Berbentuk Open World, Masuk PS5 dan Xbox Series

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar tentang pengembangan game berskema open-world yang diadaptasi dari serial kartun SpongeBob SquarePants semakin santer terdengar. Dilansir dari ulasan Game Rant pada 4 Agustus 2024, game terbaru ini tidak berfokus pada kehidupan SpongeBob, melainkan soal sahabat karibnya, Patrick Star.

Situs ritel daring yang menjual game daring sejak 1993, Igabiba, sempat menampilkan permainan bertema dunia SpongeBob, yang berjudul ‘The Patrick Star Game’. Produk itu belum dijual, tapi nama dan informasi awalnya sempat masuk dalam etalase daring Igabiba, meski belakangan sudah hilang. Dalam deskripsinya, sebelum hilang, tertulis bahwa game ini memiliki rating Pan European Game Information atau PEGI 3.

Dari rumor yang beredar, permainan yang berpusat pada perjalanan Patrick si bintang laut ini dikembangkan oleh Outright Games Ltd. Studio game asal Inggris ini banyak terlibat dalam proyek game dari cerita animasi Nickelodeon, salah satunya PAW Patrol. Bila kabarnya benar, ‘The Patrick Star Game’ mungkin akan hadir di PlayStation 5 (PS5), Xbox Series, dan Switch.

Para pemain akan berperan sebagai Patrick yang berpetualang di Bikini Bottom versi open-world atau memiliki lokasi jelajah terbuka. Karakter Patrick dalam game itu akan mencari harta karun tersembunyi, bermain skydive, bahkan bisa mengeluarkan emosi di Puff’s Rage Room, ruang kelas yang dikelola oleh karakter Nyonya Puff si ikan buntal.

Rumor lain yang beredar menyebutkan bahwa ‘The Patrick Star Game’ dibuat seiring bangkitnya waralaba SpongBob selama beberapa tahun terakhir. Animasi SpongeBob sudah puluhan kali diadapatsi menjadi game. Yang terbaru adalah game konsol SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated yang dikembangkan Purple Lamp Studios, lalu diterbitkan THQ Nordic, pada 2020. Dua produsen game itu juga merilis game SpongeBob lainnya, dengan sub judul The Cosmic Shake, pada Januari 2023.

