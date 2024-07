10 Universitas Terbaik di Kanada 2024 Versi Times Higher Education

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada berbagai universitas terbaik di Kanada yang menjadi tujuan para mahasiswa di seluruh dunia, tak terkecuali untuk mahasiswa dari Indonesia.

Selain kualitas pendidikan terjamin, budaya dan lingkungan sosial di Kanada mendukung ekosistem bagi mahasiswa untuk fokus berkuliah.

Menurut Times Higher Education’s (THE) World University Rankings tahun 2024, setidaknya ada 31 institusi di Kanada yang masuk ke dalam daftar perguruan tinggi terbaik di dunia.

Bahkan delapan di antaranya termasuk ke dalam kategori 200 universitas terbaik dan teratas di dunia. Berikut ini daftar 10 universitas terbaik di Kanada tahun 2024, di antaranya sebagai berikut.

Daftar 10 Universitas Terbaik di Kanada

University of Toronto : Peringkat 1 di Kanada dan 21 di dunia University of British Columbia : Peringkat 2 di Kanada dan 21 di dunia McGill University : Peringkat 3 di Kanada dan 49 di dunia McMaster University : Peringkat 4 di Kanada dan 103 di dunia University of Alberta : Peringkat 5 di Kanada dan 109 di dunia University of Montreal : Peringkat 6 di Kanada dan 111 di dunia University of Waterloo : Peringkat 7 di Kanada dan 158 di dunia University of Ottawa : Peringkat 8 di Kanada dan 177 di dunia University of Calgary : Peringkat 9 di Kanada dan 201-250 di dunia Western University : Peringkat 9 di Kanada dan 201-250 di dunia

Berikut ini detail 10 universitas terbaik di Kanada, di antaranya sebagai berikut.

1. University of Toronto

University of Toronto menyediakan lebih dari 700 gelar sarjana dan 200 gelar pascasarjana yang ditawarkan bagi mahasiswa yang berkuliah di sini.

Secara grafik, ternyata sebesar 25 persen dari total mahasiswa di University of Toronto merupakan mahasiswa internasional.

Keunggulannya dari segi pendidikan di antaranya menjadi universitas kedokteran terbaik di Kanada dan sistem pendidikan seperti Universitas Oxford dan Cambridge.

2. University of British Columbia

Jumlah mahasiswa internasional yang menempuh pendidikan di University of British Columbia sebesar 33 persen.

University of British Columbia menyediakan beasiswa untuk para mahasiswa internasional. Beberapa di antaranya scholarships for International Student The Donald A dan Wehrung International Student Award untuk mahasiswa yang berasal dari negara perang.

3. McGill University

Berada di Montreal, McGill University adalah salah satu universitas tertua di Kanada. Dikenal dengan program-programnya dalam bidang kedokteran, hukum, dan bisnis, McGill menarik banyak mahasiswa internasional.

Penyanyi-penulis lagu Leonard Cohen dan aktor William Shatner adalah lulusan McGill. Universitas ini juga mendidik lebih banyak Sarjana Rhodes dibandingkan institusi lain di Kanada.

4. McMaster University

McMaster University di Hamilton, Ontario, terkenal dengan pendekatan inovatifnya dalam pendidikan dan penelitian. Program kedokteran dan teknik di universitas ini sangat dihormati.

Selain fakultas kedokteran, McMaster University memiliki fakultas terbaik lainnya yakni fakultas ilmu sosial, fakultas teknik, fakultas sains, bisnis dan humaniora.

5. University of Alberta

University of Alberta berlokasi di Edmonton, ibu kota Alberta ini didirikan di tahun 1908 dan telah berkembang menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang diakui secara internasional.

University of Alberta menawarkan berbagai program akademik melalui beberapa fakultas, seperti seni, sains, teknik, hingga bisnis.

6. University of Montreal

University of Montreal, atau Université de Montréal, adalah universitas riset yang terletak di Quebec. Universitas ini memiliki reputasi yang kuat dalam bidang ilmu sosial, kesehatan, dan teknologi.

7. Universitas Waterloo

Universitas Waterloo, sering disebut sebagai Waterloo atau UW, adalah salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Kanada yang dikenal dengan inovasi dan pendekatan pragmatisnya terhadap pendidikan.

Terletak di Waterloo, Ontario, universitas ini berdiri pada tahun 1957 dan telah berkembang menjadi salah satu universitas riset paling terkemuka di dunia.

8. University of Ottawa

Sebagai universitas dwibahasa terbesar di dunia, University of Ottawa menawarkan program dalam bahasa Inggris dan Prancis. Universitas ini memiliki kekuatan dalam bidang hukum, ilmu sosial, dan kesehatan.

9. University of Calgary

University of Calgary dikenal dengan program-programnya yang kuat dalam bidang teknik, bisnis, dan kesehatan. Universitas ini juga memiliki pusat penelitian energi terkemuka.

10. Western University

Western University, yang terletak di London, Ontario, memiliki reputasi yang kuat dalam bidang bisnis, kedokteran, dan ilmu sosial. Universitas ini juga terkenal dengan lingkungan kampusnya yang indah.

HERZANINDYA MAULIANTI

