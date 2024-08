Terinspirasi Reog Ponorogo, Mahasiswa Universitas Indonesia Ciptakan Game Lodaya Conquest

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Empat mahasiswa program studi Produksi Media, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam Tim MADH Creative menciptakan gim atau game Lodaya Conquest. Gim ini inovasi yang mentransformasi bahan dari media konvensional seperti buku cerita, animasi, dan seni tari.

Proyek yang ditawarkan berjudul “Lodaya Conquest: Transformasi Cerita Reog Ponorogo Melalui Media Gim 2D sebagai Upaya Pelestarian Budaya Lokal”. Melalui konsep visual 2D pixel dan ilustrasi, pemain diajak untuk menjelajahi Lodaya Universe dan berpetualang sebagai Klono Sewandono.

Berkat inovasi ini, Tim MADH Creative yang terdiri atas Fikri Hasan, Dani Bintang Aprilyanto, Bella Maedevia, dan Rifqi Raditya Dewangga berhasil menang Juara 3 pada kompetisi Olimpide Vokasi Indonesia (OLIVIA) IX 2024 untuk kategori Digital and Creative Technology (GiveTech).

Fikri dan kawan-kawan bersaing dengan lebih dari 3.200 peserta. Kompetisi yang berlangsung pada 18-19 Juli 2024 tersebut diikuti wakil dari 72 perguruan tinggi di Indonesia.

OLIVIA merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FPTVI). Penyelenggaraannya tahun ini digelar di Universitas Hasanuddin, Makassar dengan mengusung tema “Inspiring the future through empowering innovative human resources and digital-based entrepreneurship’’.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Program Pendidikan Vokasi UI, Padang Wicaksono mengatakan bahwa transformasi digital saat ini dapat dimanfaatkan mahasiswa sebagai wadah untuk berkarya secara positif. Melalui prodi Produksi Media, kata dia, Vokasi UI berupaya menciptakan lulusan yang berdaya saing di bidang industri kreatif, seperti gim, komik, film, e-sports, musik, media fashion, human computer interaction, dan lainnya.

Wicaksono mengatakan, gim buatan mahasiswa Produksi Media ini diharapkan terus berkembang dan diminati masyarakat. “Untuk pengembangan selanjutnya, kami berharap gim ini dapat dimainkan melalui platform mobile," kata dia dalam keterangan secara tertulis, Kamis, 1 Agustus 2024.

Pilihan Editor: Anak Jalani Cuci Darah Akibat Junk Food? Ini Kata Praktisi Kesehatan RSHS Bandung