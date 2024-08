IPB University Juara Umum Kompetisi Statistika 2024 di Bandung

Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Institut Pertanian Bogor atau IPB University meraih gelar juara umum di ajang kompetisi Statistika Ria dan Festival Sains Data atau Satria Data 2024. Mahasiswa dari kampus itu mendominasi di kategori National Statistics Competition dan hadir di antara pemenang di hampir semua kategori lainnya.

Kompetisi gelaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu berlangsung di Telkom University, Bandung, 29 Juli – 1 Agustus 2024. Putaran babak akhir Satria Data tersebut diikuti oleh 120 mahasiswa dari 18 perguruan tinggi di Indonesia, dari jumlah pendaftar kompetisi itu yang sebanyak 5.307 mahasiswa dan 968 orang untuk kegiatan pengembangan wawasan.

Ketua Pelaksana Satria Data 2024, Dida Diah Damajanti, berharap keberhasilan para mahasiswa di kejuaraan itu menjadi langkah awal untuk pencapaian yang lebih tinggi di masa depan. “Kemenangan kalian adalah buah dari kerja keras, ketekunan, dan dedikasi yang telah kalian tunjukkan sepanjang kompetisi,” kata Wakil Rektor Bidang Admisi, Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University itu lewat keterangan tertulis, Jumat 2 Agustus 2024.

Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta Kemendikbudristek, Tatang Muttaqin, mengingatkan soal pentingnya berkolaborasi dan berkomunikasi. “Tanpa itu, data-data yang sudah ditampilkan dan sangat membantu, tidak cukup untuk meyakinkan banyak orang,” ujarnya.

Lomba terbagi menjadi empat kategori. Pertama adalah National Statistics Competition (NSC) yaitu kompetisi pemecahan masalah statistika dan menganalisis data. Kedua adalah Statistics Infographics Competition (SIC) yaitu penyajian data dalam sebuah infografis yang menarik dan komprehensif.

Lalu, ketiga, Statistics Essay Competition (SEC) di mana peserta menuliskan ide-ide kreatif mereka dalam karya tulis berbentuk esai terkait bidang Ilmu Statistika dan Sains Data dalam berbagai aspek. Sementara yang keempat adalah Big Data Challenge (BDC), kompetisi untuk memperoleh rekomendasi penyelesaian terhadap masalah nyata secara analitik, matematis, dan statistis.

Daftar Pemenang Lomba Satria Data 2024

Kategori National Statistics Competition (NSC)

Juara 1: Kamilah Nurul Azizah (IPB University)

Juara 2: Much. Fazrin Sepranjani Fatah (IPB University)

Juara 3: AnggaPrayoga (Politeknik Statistika STIS)

The Best of Analysis: Akhmad Aufar Romeo Bakhtiar (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)

The Best of Presentation: Nurul Mutiara Annisa (Universitas Hasanuddin)

The Best of Theory: Muhammad Habib Mudafiq (Universitas Diponegoro)

Kategori Statistics Essay Competition (SEC)

Juara 1: Ahmad Syukri (Universitas Islam Indonesia)

Juara 2: Delita Nur Hasanah (IPB University)

Juara 3: Gian Luky Saputra (Universitas Gadjah Mada)

Best Paper: Nafisahika Putri Herra (Universitas Airlangga)

Best Presentation: Arfiah Kania Sektiaruni (IPB University)

Best Creativity: Oktavia Galih Pratiwi (IPB University)

Kategori Statistics Infographics Competition (SIC)

Juara 1: Nurfadilah (Universitas Hasanuddin)

Juara2: Mahardi Nalendra Syafa (Universitas Gadjah Mada)

Juara 3: Anugrah Nur Isnaeni Rahman (Universitas Hasanuddin)

Best Creativity: Hanifah Nur Azizah (Universitas Brawijaya)

Best Presentation: Wanda Azizah (Telkom University)

People’s Choice Award: Danu Raihan Muhammad Faisal (Universitas Hasanuddin)

Kategori Big Data Challenge (BDC)

Juara 1: Muhammad Naufal Hawari (Telkom University)

Juara2: Eduardus Tjitrahardja (Universitas Indonesia)

Juara 3: Muhammad Dzakwan Alifi (IPB University)

The Most Scalable Algorithm: Rifqi Hafizuddin (Universitas Indonesia)

Best Metric Performance: SyairDafiqFaizur Rahman (Universitas Diponegoro)

The Most Impressive Presentation: Surya Abdillah (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)

