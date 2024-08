Mengenal Game Until Dawn: Versi Terbaru akan Diluncurkan untuk PS5 dan PC

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Game bergenre horor Until Dawn versi terbaru dengan peningkatan grafis dan performa akan diluncurkan untuk konsol PlayStation 5 (PS5) dan PC pada 4 Oktober 2024. Laporan Engadget pada Jumat, 16 Agustus 2024, studio pengembang Ballistic Moon menggarap versi terbaru Until Dawn menggunakan Unreal Engine 5 untuk proyek game tersebut.

Dalam versi terbaru Until Dawn meningkatkan berbagai aspek dalam game seperti model karakter, lingkungan, interaksi dengan objek, efek visual, dan animasi. Penggunaan Unreal Engine 5 juga membuat pencahayaan realistis dengan memanfaatkan teknologi ray-tracing.

Pemain nantinya akan memainkan karakter utama dengan sudut pandang third-person dan kamera yang bisa dikendalikan. Itu berbeda dengan game original sudut pandang kamera tidak bisa digerakkan. Ballistic Moon menambahkan lebih banyak item yang bisa dikoleksi dan merombak bagian prolog untuk memperbaiki ritme permainan.

Tentang Game Until Dawn

1. Cerita

Kisah dimulai dengan sepuluh teman yang memutuskan untuk liburan ke pondok di tengah hutan. Namun, dua dari mereka menghilang. Setahun kemudian, delapan teman yang tersisa kembali ke lokasi tersebut untuk berlibur lagi dan mengenang kedua temannya yang dianggap telah meninggal. Seiring berjalannya waktu, game ini mulai memperkenalkan karakter-karakternya.

2. Permainan

Until Dawn menempatkan pemain di hadapan pilihan-pilihan penting yang mempengaruhi seluruh aspek permainan, seperti perkembangan cerita dan karakter. Pilihan yang dibuat di satu babak bisa berdampak untuk selanjutnya, dan momen-momen kritis. Pilihan ini bisa menentukan karakter yang dimainkan akan tetap hidup atau mati, dikutip dari Game Rant.

3. Larry Fessenden

Kisah dalam Until Dawn memiliki nuansa film horor klasik karena ditulis oleh penulis Hollywood, Larry Fessenden dan Graham Reznick. Mereka mengambil inspirasi dari film I Know What You Did Last Summer.

4. Karakter

Para karakter dalam game ini memiliki wajah yang sama dengan pengisi suara mereka, seperti Rami Malek (Joshua), Hayden Panettiere (Samantha), dan Jordan Fisher (Matthew).

5. Mode Multiplayer

Until Dawn yang dirilis untuk PlayStation 4. Dalam mode ini, setiap pemain bertanggung jawab atas satu karakter dan harus berjuang untuk menjaga karakter mereka tetap hidup. Mode multiplayer ini bisa dimainkan oleh 4 pemain hingga 6 pemain, meskipun ada 8 karakter yang bisa dimainkan.

