5 Game Teka-teki, Apa Saja Variasi Permainannya?

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam permainan video game, setiap orang memiliki minat genre masing-masing. Bagi pemain menyukai tantangan kerumitan, maka bisa memilih game berbasis misteri dan teka-teki. Game teka-teki tidak hanya mencakup permainan angka atau kerumitan cerita. Dikutip dari TheGamer dan RockPaperShotgun, berikut lima game teka-teki yang bisa dimainkan di PC.

1. Return of the Obra Dinn

Return of the Obra Dinn permainan petualangan teka-teki, pemain berperan sebagai penyelidik asuransi di awal abad ke-19, yang ditugaskan untuk mengungkap misteri pembunuhan di kapal Obra Dinn yang ditinggalkan. Dengan kemampuan untuk kembali ke momen kematian kru kapal, pemain harus memecahkan teka-teki dan menyusun urutan kejadian yang mengarah pada kematian mereka.

Return of the Obra Dinn menuntut pemain untuk menggunakan deduksi dan logika, karena kombinasi narasi dan puzzle yang kompleks.

2. Portal

Portal, terutama sekuelnya, Portal 2, salah satu game teka-teki yang paling dikenal di industri game. Pemain diajak kembali ke tangan GLaDOS, kecerdasan buatan jahat namun lucu, untuk menyelesaikan rangkaian teka-teki yang membutuhkan kesadaran lingkungan yang tinggi. Dengan menggunakan senjata portal, pemain harus melintasi ruang dan waktu melalui portal bulat untuk mengatasi berbagai rintangan.

Di sepanjang permainan, pemain akan dibawa pada perjalanan yang menarik dengan narasi fiksi ilmiah yang kuat. Portal terkenal karena ceritanya yang penuh teka-teki, karakter antagonis yang ikonik, dan cara cerdik dalam mengajarkan pemain mekanika permainannya. Kombinasi humor, teka-teki lingkungan yang rumit, dan alur cerita yang kuat membuat Portal 2 menjadi salah satu game teka-teki yang diminati.

3. The Witness

The Witness game teka-teki dunia terbuka, pemain terbangun di pulau misterius tanpa ingatan masa lalunya. Pulau tersebut dipenuhi dengan teka-teki aneh yang tersebar di berbagai lokasi, dari hutan hingga gurun. Pemain harus memecahkan lebih dari 500 teka-teki untuk memahami misteri pulau tersebut.

Keunikan The Witness terletak pada variasi dan kompleksitas teka-tekinya. Beberapa teka-teki mungkin terlihat sederhana, tetapi sering kali membutuhkan pemikiran mendalam dan perhatian terhadap detail di lingkungan sekitar. Game ini menguji kemampuan pemain dalam memecahkan masalah dengan cara yang tidak biasa. Dengan lingkungan yang indah dan teka-teki yang sangat menantang, The Witness memberikan pengalaman bagi para penggemar puzzle.

4. The Talos Principle

The Talos Principle game teka-teki fiksi ilmiah yang menggabungkan teknologi canggih dengan suasana reruntuhan kuno. Pemain mengendalikan karakter android yang harus menjelajahi dunia penuh teka-teki untuk mengungkap kebenaran tentang dirinya dan manusia. Teka-teki di dalam game ini melibatkan pengendalian waktu, drone, sinar laser.

The Talos Principle juga menawarkan narasi, suara misterius yang menyebut dirinya sebagai Elohim memberikan instruksi kepada pemain. Dengan lebih dari satu akhir cerita, game ini menawarkan replayability dan memancing pemain untuk memikirkan lebih dari sekadar teka-teki yang ada di depannya.

5. Baba Is You

Baba Is You adalah game teka-teki unik yang memberi pemain kebebasan untuk mengubah aturan permainan. Setiap level memiliki kata-kata yang dapat dipindahkan untuk membentuk kalimat, kemudian menentukan elemen-elemen di lingkungan akan berinteraksi. Pemain bisa mengubah definisi objek, seperti mengubah Baba is You menjadi Flag is You, sehingga pemain mengendalikan bendera alih-alih karakter utama. Game ini membutuhkan kreativitas tinggi yang out-of-the-box untuk memecahkan teka-teki.

