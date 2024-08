Samsung Buka Galaxy Gaming Academy 2024, Jaring 8 Tim eSports Terbaik untuk Dilatih

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung kembali membuka pendaftaran Galaxy Gaming Academy pada tahun ini. Produsen perangkat elektronik asal Korea Selatan berupaya ikut melahirkan talenta eSports yang bisa dibina menjadi atlet profesional di masa depan. Program itu dibuka secara resmi sejak Jumat, 23 Agustus 2024.

“Tujuan game bukan lagi untuk bermain atau bersenang-senang saja, tapi ada kompetisi di dalamnya,” kata Head of Mobile Experience Samsung Electronic, Andi Airin, di sela pembukaan program tersebut.

Samsung mulai aktif menggarap ekosistem gamer di Indonesia sejak 2020. Menurut Airin, program tahunan ini cocok dengan tingginya minat industri game di Indonesia pada saat ini.

Seperti kata Airin, game merupakan subsektor ekonomi kreatif yang sedang berkembang pesat. Pada 2020 atau tahun pertama pandemi Covid-19, lembaga riset IBISWorld mencatat pengeluaran masyarakat global untuk game menembus US$ 205 miliar. Nilai pasar game tumbuh 12,9 persen secara global menjadi US$ 281,77 miliar pada 2023. Angkanya diprediksi untuk terus meningkat hingga US$ 665,77 miliar pada 2030.

Data Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021/2022 terbitan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga menunjukkan subsektor aplikasi dan game menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 31,25 triliun, pada 2021. Laju pertumbuhan subsektor game merupakan yang tercepat kedua (berkisar 9,17 persen), setelah pertumbuhan subsektor TV dan radio (9,48 persen).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Melalui Galaxy Gaming Academy 2024, kata Airin, Samsung ingin ikut andil memberi pelatihan kepada gamer yang terpilih untuk berlaga di Piala Presiden eSport 2024. Airin mengklaim Galaxy Gaming Society memperbesar peluang peserta untuk menjadi juara.

Pada 2024, Samsung menyediakan 128 kuota pendaftar. Panitia akan menyeleksi berkas pendaftar, kemudian memilih 8 tim untuk mengikuti pelatihan dari Galaxy Coaches."Yang terbaik berkesempatan mendapatkan slot wild card di Piala Presiden Esport 2024,” tutur Airin.

Pilihan Editor: BMKG: Sepekan Mendatang Hujan Bakal Mengguyur Wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Utara