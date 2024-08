Final Fantasy XVI akan Tersedia di PC

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Game Final Fantasy XVI versi PC akan diluncurkan pada 17 September 2024. Laporan IGN pada Selasa, 20 Agustus 2024, dikutip Antara. Square Enix mengabarkan dua downloadble content (DLC) game Echoes of the Fallen dan The Rising Tide juga akan dirilis ke PC. Square Enix juga mengonfirmasi, versi demo Final Fantasy XVI saat ini telah tersedia di Steam dan Epic Games Store.

Game Final Fantasy XVI awalnya dirilis pada 2023 secara eksklusif untuk konsol PlayStation 5. Pada September 2023, perusahaan pengembang game itu mengonfirmasi versi PC Final Fantasy XVI dalam proses pengerjaan.

Tentang Final Fantasy XVI

Pada Maret 2024 produser Final Fantasy XVI Naoki Yoshida menjelaskan, versi PC game tersebut sedang dalam tahap optimalisasi akhir dan membocorkan, spesifikasi perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankannya cukup tinggi.

Game Final Fantasy XVI menandai pergeseran konsep permainan yang ditawarkan serial Final Fantasy dari turn-base combat atau pertarungan secara bergantian menjadi elemen aksi dan pertarungan jarak dekat (hack-and-slash).

Pengumuman ini disampaikan oleh Square Enix, pengembang game ternama, yang sebelumnya merilis versi PlayStation 5 pada Juni 2023.

Dikutip dari PC Gamer, versi PC dari Final Fantasy XVI akan tersedia dalam dua edisi. Edisi standar akan mencakup konten inti dari permainan. Adapun edisi Complete Edition mencakup dua tambahan konten unduhan (DLC), yaitu The Rising Tide dan Echoes of the Fallen. Bagi mereka yang melakukan prapemesanan atau pre-order, tersedia beberapa bonus tambahan termasuk aksesori Cait Sith's Charm, Sixteen Bells Orchestrion Roll, dan senjata Brave Blade.

Pemain kini mengunduh demo dari Final Fantasy XVI yang tersedia di Steam dan Epic Games Store. Demo ini memberikan kesempatan kepada calon pemain untuk mencoba bagian pembuka permainan serta mode Eikonic Challenge yang dirancang khusus untuk demo ini.

Mode ini bertujuan untuk menunjukkan mekanika permainan dan sistem pertarungan melalui quest dungeon dan pertarungan bos. Data permainan dari demo, kecuali untuk bagian Eikonic Challenge, akan dapat dipindahkan ke versi lengkap permainan, sehingga pemain tidak perlu mengulang bagian demo saat game sepenuhnya diluncurkan.

Sejak peluncurannya pertama kali, Final Fantasy XVI telah mengalami beberapa pembaruan dari Square Enix. Pembaruan ini termasuk perbaikan bug dan fitur tambahan untuk meningkatkan kualitas hidup pemain, seperti fungsi quick complete yang memungkinkan pemain kembali ke pemberi quest dengan cepat.

