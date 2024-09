Jadi Tuan Rumah Lokakarya Nuklir IAEA 2024, Begini Rencana BRIN Memanfaatkannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyelenggarakan lokakarya untuk proyek kerja sama teknis International Nuclear Technology 2024 pada hari ini, Senin 23 September 2024, sampai Jumat 27 September 2024. Sebagai salah satu negara anggota yang mempertimbangkan pemanfaatan energi nuklir dalam bauran energi nasional, Indonesia berpartisipasi aktif dalam proyek International Nuclear Technology 2024 yang mengangkat tema 'Interregional Workshop on Self-Evaluation on Infrastructure Development for New Nuclear Power Programmes'.

Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito, mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini akan memberikan berbagai manfaat positif bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Selain memberikan kesempatan Indonesia menjadi fasilitator penguatan kompetensi negara-negara anggota IAEA, proyek kerja sama juga selaras dengan rencana pemanfaatan energi nuklir dalam pembangunan sektor energi nasional.

"Di mana saat ini pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana konstruksi dan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari target Kebijakan Energi Nasional (KEN) menuju optimalisasi pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET)," kata Mego melalui keterangan tertulis, Senin 23 September 2024.

Mego menyampaikan, Indonesia tengah mematangkan rencana pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkit tenaga listrik. Selain sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional, juga mendukung pemenuhan target net zero emission pada 2060.

Dalam penyusunan rencana program energi nuklir nasional, kata Mego, perlu dilakukan penyiapan dan penguatan berbagai aspek infrastruktur mengacu pada pedoman IAEA. Menurut dia, penyiapan dan penguatan berbagai aspek infrastruktur program energi nuklir sangatlah penting untuk memastikan rencana pemanfaatan energi nuklir di Indonesia dapat terlaksana dengan baik dan sesuai perencanaan. Apakah itu dari aspek keekonomian, kesiapan teknologi, SDM, hingga aspek keselamatan.

"Melalui partisipasi dalam program kerjasama teknis IAEA, Indonesia dapat mengambil manfaat dalam penguatan infrastruktur program energi nuklir nasional, serta mengambil peran sentral sebagai fasilitator penguatan kompetensi bagi negara-negara anggota lain yang berminat mengembangkan program energi nuklir di negaranya,“ tutur Mego.

Menurut dia, pengalaman Indonesia dalam penyiapan dan penguatan infrastruktur program energi nuklir nasional ini dapat menjadi aset penting untuk mendorong peran Indonesia dalam kolaborasi ke depan bersama negara anggota lainnya dalam pertukaran kompetensi dan kepakaran terkait penguatan infrastruktur nuklir, dibawah payung kerja sama teknis IAEA.

Workshop Infrastruktur Nuklir IAEA diselenggarakan di kantor pusat BRIN melibatkan partisipasi 30 peserta dari 21 negara representatif anggota IAEA yang berpartisipasi dalam proyek International Nuclear Technology 2024. Termasuk negara-negara yang tengah merencanakan pengembangan program energi nuklir nasional di negaranya.

Mego menyebutkan kegiatan ini berfokus untuk memfasilitasi pembahasan berbagai aspek untuk kaji diri kesiapan infrastruktur energi nuklir nasional, dalam rangka mendukung negara anggota IAEA yang merencanakan pengembangan program energi nuklir. "Sebagai bagian dari proyek kerja sama teknis INT 2024, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung minat negara-negara anggota IAEA dalam pemanfaatan energi nuklir yang semakin meningkat," kata dia.

