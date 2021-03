Jasa Marga Punya Teknologi Stiker RFID, Bantah Demo di Video Viral

TEMPO.CO, Jakarta - Video demo stiker berbasis teknologi RFID (Radio Frequency Identification) bernama Let it Flo dari PT Jasa Marga beredar di grup-grup percakapan WhatsApp. Ada dua video di antaranya yang menunjukkan bagaimana stiker itu dapat berfungsi membuat palang gerbang tol membuka otomatis, meski mobil melaju dengan sangat cepat.

Dalam video pertama, ada seorang bernama Lutfi yang menunjukkan cara dan lokasi pemasangan stiker pada sebuah unit mobil. Dia mengatakan, untuk memudahkan akses jalan tol. “Ini dipasang di bagian head-lamp ya. Karena teknologinya harus terhindar dari bahan logam dan metal,” katanya dalam video berdurasi 1 menit 34 detik itu.

Cara memasangnya, Lutfi menerangkan, sederhana. Penetapan lokasi stiker RFID di lampu utama depan juga ada alasannya. "Semakin terkena panas lampu atau matahari bisa semakin kuat," kata pria yang menyebut dirinya sebagai teknisi teknologi Let it Flo dari PT Jasa Marga tersebut.

Stiker Let it Flo ditempel pada headlamp mobil yang disambung dalam video yang kedua bisa langsung terbaca oleh sensor di gerbang tol. Kemampuan stiker terbaca sensor ditunjukkan lewat mobil yang melaju sangat cepat dan palang pintu tol tak menghalanginya.

Corporate Communication and Community Development Group Jasa Marga, Dwimawan Heru, menanggapi dua video yang viral itu dengan membenarkan kalau Jasa Marga tengah menguji secara terbatas apa yang disebutnya touch-less transaction di jalan tol, Let it Flo. Namun, dia menyebutkan, kedua video tidak berhubungan satu dengan yang lainnya.

Menurut Dwimawan, video yang memperlihatkan kendaraan melintas di gerbang tol dengan fasilitas touch-less transaction tidak menggambarkan kejadian di wilayah Jasa Marga. "Itu terjadi di wilayah BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) lain, di luar Jasa Marga Group," katanya memberi klarifikasi.

Demo stiker berteknologi RFID untuk melalui gerbang tol seperti yg beredar di grup percakapan WhatsApp

Sedang video pertama, berupa penjelasan pemasangan stiker RFID di head-lamp, terjadi di wilayah Jasa Marga. Aplikasi solusi touch-less transaction Single Lane Free Flow-SLFF, berbasis teknologi RFID, Let it Flo disebutkan Dwimawan sedang dilakukan uji coba terbatas.

"Kami memahami antusiasme masyarakat dalam penerapan teknologi digital di jalan tol, sehingga kedua video tersebut menjadi viral," katanya.

Dia menambahkan, membaca kebutuhan pelanggan ini dan dalam rangka peningkatan pelayanan transaksi, sejatinya Jasa Marga telah mengembangkan uji coba berbagai teknologi dalam touch-less transaction di jalan tol. "Bahkan sejak sebelum berlakunya elektronifikasi di jalan tol tahun 2017."

CATATAN:



Artikel ini telah diubah pada Senin 22 Maret 2021, pukul 21.54 WIB, setelah mendapatkan keterangan yang lebih detil dari Jasa Marga daripada yang telah dimuat sebelumnya. Terima kasih.