Menyelami Kehidupan Rookie NBA di Game NBA 2K22

TEMPO.CO, Jakarta - Satu fitur yang paling banyak dimainkan di seri NBA 2K adalah MyCareer. Pada NBA 2K22 yang baru dirilis pada awal September lalu, Tempo juga mencoba fitur yang paling ditunggu ini.

Tempo membentuk shooting guard. Ini adalah pemain yang berperan, dan dituntut memiliki kemampuan tinggi, untuk menembak dari jarak menengah dan jauh, serta mencetak three points. Michael Jordan, Kobe Bryant, dan Dwyane Wade, merupakan legenda di posisi ini.

Tahun ini, cerita berpusat dari karakter bernama MP. Soal penamaan karakter, NBA 2K memiliki konsistensi pada pemakaian nama-nama terlalu sederhana. Sebelumnya, mereka menamakan karakter di MyCareer dengan sebutan Junior dan Prez.

MP adalah Youtuber konten bola basket yang kemudian terjun di dunia basket dengan menjadi pemain di tingkat universitas. Syahdan, MP menapaki karier sebagai pebasket di NBA melalui sistem NBA draft. Tim yang akan dimasuki akan tergantung dari kemampuan pemain menjalankan berbagai tes dalam camp yang digelar sebelum pengumuman draft.

Tempo memilih membuat MP bermain di New Orleans Pelicans--yang di dunia nyata diperkuat oleh Zion Williamson dan Brandon Ingram.

Karier MP sebagai rookie penuh rintangan. Ia diterpa berbagai gosip mengenai ketidakcocokannya dengan pelatih yang 'digoreng' terus-menerus oleh media massa. Ia akhirnya diberikan pilihan untuk tetap bersama New Orleans Pelicans atau meminta kepada manajemen untuk dijual ke tim lain.

Berbicara soal MyCareer, Anda harus membicarakan The Neighbourhood. Bagi pemain pada PS4, tampilan The Neighbourhood tahun ini adalah kapal pesiar bernama Cancha del Mar. Ini merupakan peningkatan yang perlu diapresiasi lantaran tampilan di seri-seri sebelumnya sebatas kota dengan banyak toko-toko dan lapangan untuk bermain basket.

Anda dapat menjelajahi sejumlah dek di kapal ini. Terdapat permainan mulai dari 5 on 5, 3 on 3, dan 2 on 2, yang dapat Anda mainkan bersama pemain lain di dunia di lokasi yang disebut sebagai Park Game ini.

Tempo beberapa kali mencoba permainan di level 3 on 3 dan memenangkan tiga sampai empat permainan di antaranya. Hanya, kerap ada masalah jika memainkan 2 on 2 di mana pemain bergerak tanpa bisa dikendalikan. Bisa jadi ini terkait koneksi internet yang kurang kencang dan stabil tapi, anehnya, hanya muncul di mode ini.

NBA 2K22 tidak lepas dari kritik. Lagi-lagi kritik tertuju pada urusan virtual currency (VC). Bagi yang belum pernah memainkan gim ini, VC merupakan alat transaksi untuk segala hal yang ada di dalam permainan. Jika Anda meningkatkan skill pemain, membeli pakaian, sepatu, skateboard, mengganti gaya rambut, untuk pemain, Anda memakai VC sebagai alat tukar.

Setiap pemain bisa mendapatkan VC di MyCareer dengan memainkan NBA Game atau Park Game, juga dari sponsor-sponsor yang meng-endorse karakter MP di permainan. Terdapat juga tugas (quest) yang dapat Anda selesaikan secara harian dan mingguan untuk mendapatkan tambahan VC di dalam permainan.

Banyak pemain yang nyaman-nyaman saja merogoh uang tambahan untuk mendapatkan VC dengan lebih cepat. Tinggal masukkan nomor kartu kredit, pundi-pundi VC langsung terisi. NBA 2K22 memungkinkan untuk itu.

