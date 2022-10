Game Baru Oktober, dari Reli Dakar sampai Kekacauan di Galaksi

TEMPO.CO, Jakarta - Sederet game baru hadir pada Oktober ini. Dimulai dari Dakar Desert Rally sebagai satu dari dua game yang akan hadir pertama berdasarkan tanggal rilisnya, yakni 4 Oktober 2022.

Gim ini menawarkan tantangan unik untuk penggemar simulasi off-road dan penggemar balap kasual. Mereka ditantang bersaing dalam balapan multipemain daring yang sengit atau menavigasi alam liar yang luas dalam pemain tunggal offline.

Di luar urutan hari rilis, ada pula Dragon Ball: The Breakers. Ini adalah game bertahan untuk hidup, mengisahkan tujuh warga biasa menemukan diri mereka terdampar di Seam Temporal: mereka berbagi penjara dengan Raider, musuh yang mengancam dari timeline lain dengan kekuatan luar biasa.

Ada pula PGA TOUR 2K23 yang menawarkan mode kasual baru untuk membantu pemula masuk ke permainan, sambil memberi pemain berpengalaman tantangan dan peluang baru. Atau, Call of Duty: Modern Warfare 2 di mana Gugus Tugas 141 kembali secara besar-besaran dengan skuad global veteran ikonik.

Pilihan lainnya seperti Mario + Rabbids: Sparks of Hope yang hanya hadir di platform Switch. Game ini tentang Cursa yang menjerumuskan galaksi ke dalam kekacauan. Untuk mengembalikan ketertiban ke galaksi, Mario dan teman-teman bekerja sama dengan para pahlawan Rabbids dalam perjalanan melalui planet-planet yang misterius dan mengejutkan.

Berikut ini daftar game baru rilis Oktober 2022 beserta platform untuk memainkannya,

- Dakar Desert Rally [PC, PS5, XSX, PS4, XBO] – 4 Oktober

- Overwatch 2 [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch] – 4 Oktober

- Deathverse: Let It Die [PC] – 5 Oktober

- NieR: Automata The End of YoRHa Edition [Switch] – 6 Oktober

- Triple Take [PC] – 6 Oktober

- No Man's Sky [Switch] – 7 Oktober

- Superpower 3 [PC] – 7 Oktober

- No More Heroes 3 [PC] – 11 Oktober

- PGA Tour 2K23 Deluxe Edition [PC, PS5, XSX, PS4, XBO] – 11 Oktober

- Lego Bricktales [PC, PS4, XBO, Switch] – 12 Oktober

- TimeMelters [PC] – 12 Oktober

- Warpips [PS5, XSX, PS4, XBO, Switch] – 12 Oktober

- The Eternal Cylinder [PS5, XSX] – 13 Oktober

- Fueled Up [PC, PS4, XBO] – 13 Oktober

- Lost Eidolons [PC] – 13 Oktober

- Sker Ritual [PC] – 13 Oktober

- Sunday Gold [PC] – 13 Oktober

- Triangle Strategy [PC] – 13 Oktober

- WRC Generations [PS5, XSX, PS4, XBO] – 13 Oktober

- Dragon Ball: The Breakers [PC, PS4, XBO, Switch] – 14 Oktober

Game Dragonball The Breakers. QooApp

- No More Heroes 3 [PS5, XSX, PS4, XBO] – 14 Oktober

- PGA Tour 2K23 Standard Edition [PC, PS5, XSX, PS4, XBO] – 14 Oktober

- Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival [Switch] – 14 Oktober

- Destiny's Sword [PC] – 17 Oktober

- A Plague Tale: Requiem [PC, XSX, PS5, Switch] – 18 Oktober

- Marvel Snap [PC] – 18 Oktober

- Them's Fightin' Herds [PS5, XSX, PS4, XBO, Switch] – 18 Oktober

- The Last Hero of Nostalgaia [PC, XSX, XBO] – 19 Oktober

- The Last Worker [PC] – 19 Oktober

- Uncharted: Legacy of Thieves Collection [PC] – 19 Oktober

- The Valiant [PC] – 19 Oktober

- Batora: Lost Haven [PC, PS5, XSX, PS4, XBO] – 20 Oktober

- Hell is Others [PC] – 20 Oktober

- Mario + Rabbids: Sparks of Hope [Switch] – 20 Oktober

Mario + Rabbids Kingdom Battle. Nitendo

- Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch] – 20 Oktober

- Gotham Knights [PC, PS5, XSX] – 21 Oktober

- New Tales from the Borderlands [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch] – 21 Oktober

- Persona 5 Royale [PC, PS5, XSX, XBO, Switch] – 21 Oktober

- Scorn [PC, XSX] – 21 Oktober

- Horse Club Adventures 2 - Hazelwood Stories [PC, PS4, XBO, Switch] – 25 Oktober

- Victoria 3 [PC] – 25 Oktober

- Moonshine Inc. [PC] – 27 Oktober

- Saturnalia [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch] – 27 Oktober

- Star Ocean The Divine Force [PC, PS5, XSX, PS4, XBO] – 27 Oktober

- Bayonetta 3 [Switch] – 28 Oktober

- Call of Duty: Modern Warfare 2 [PC, PS5, XSX, PS4, XBO] – 28 Oktober (Call of Duty Modern Warfare 2 pre-orders)

- Factorio [Switch] – 28 Oktober

- Live by The Sword: Tactics [XBO, Switch] – 28 Oktober

- The Unliving [PC] – 31 Oktober

GAMES RADAR, THE GAMER

