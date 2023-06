Danau Maninjau Tercemar, Ikan Rinuak Langka Sejak Tujuh Bulan Lalu

Iklan

TEMPO.CO, Agam - Nelayan menyebutkan ikan rinuak di Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, langka sejak tujuh bulan lalu akibat air danau vulkanik tersebut tercemar, sehingga nelayan tidak sulit mendapatkan ikan endemik itu.

Seorang nelayan di Danau Maninjau, Johanes (40), Minggu, 4 Juni 2023, mengatakan ikan rinuak mulai langka sejak kematian ikan pada November 2022 sampai sekarang. "Biasanya beberapa bulan ikan rinuak akan kembali dan sekarang tidak muncul ke danau, sehingga saya jarang mendapatkan rinuak tersebut," katanya.

Ia menambahkan ikan rinuak itu menjadi langka setelah air Danau Maninjau tercemar akibat terjadinya pembalikan air dari dasar ke permukaan danau, sehingga oksigen berkurang di perairan.

Dengan kondisi itu, rinuak mencari air bersih di muara dan sungai sekitar danau. Apabila sudah berkembang biak maka rinuak kembali ke danau. "Ini pernah terjadi pada 2017, ikan langka sampai dua tahun dan kembali muncul pada 2019," katanya.

Ia mengakui, saat ini harga ikan rinuak di atas Rp 100 ribu per kilogram, namun nelayan jarang mendapatkan hasil tangkapan ikan rinuak. Sebelumnya, ia pernah menjual ikan rinuak seharga Rp 80 ribu per kilogram sebelum Ramadhan 1444 Hijriah, sedangkan harga normal hanya Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu per kilogram.

Ikan rinuak yang dijual tersebut merupakan hasil penyimpanan di pendinginan dan rencana dijual menjelang Idul Fitri. "Biasanya ikan rinuak saya simpan di pendinginan untuk para perantau, namun pedagang sering ke sini untuk menawar, sehingga dijual," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Agam, Rosva Deswira, menambahkan kondisi air masih tercemar dan pada pertengahan Mei 2023, ikan keramba jaring apung juga mati sekitar 15,2 ton. "Kondisi air masih tercemar yang mengakibatkan ikan mati dan termasuk ikan rinuak," katanya.

