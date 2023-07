Beasiswa S2 di Jerman, Kuliah Gratis dan Dapat Tunjangan Keluarga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Program beasiswa dari Kantor Luar Negeri Federasi Jerman, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Helmut-Schmidt-Programme Master's Scholarships for Public Policy and Good Governance 2024 telah dibuka. Beasiswa ini ditujukan kepada mahasiswa untuk lulusan sarjana yang berasal dari Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan negara-negara Timur Tengah.

Sesuai dengan nama programnya, beasiswa ini akan fokus pada pembelajaran mengenai bidang perkembangan sosial, politik, serta ekonomi. Tujuannya, untuk melatih para calon pemimpin agar berperan aktif dalam perkembangan sosial dan ekonomi di negara asalnya.

Pendaftaran beasiswa masih dibuka hingga 31 Juli 2023. Berikut syarat dan cakupan beasiswa dilansir dari situs resmi DAAD.

Syarat Pendaftar

1. Memiliki gelar sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik, Hukum, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Administrasi (Dengan nilai di atas rata-rata).

2. Bersedia untuk berkontribusi aktif dalam perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di negara asal.

3. Memiliki pengalaman yang relevan dengan program (pengalaman profesional, magang, keterlibatan politik/sosial).

Syarat Dokumen

1. Daftar cek dan daftar kriteria yang ditandatangani yang telah dicentang.

2. Formulir aplikasi.

3. Motivation letter.

4. Curriculum vitae (format: europass).

5. Ijazah dan transkrip, serta dokumen grading system.

6. Surat keterangan berpartisipasi pada pengalaman profesional/bukti kegiatan politik/pelayanan masyarakat.

Cakupan Beasiswa

1. Uang saku sebesar €934 per bulan atau sekitar Rp15 juta.

2. Perlindungan asuransi kesehatan di Jerman.

3. Tiket pesawat.

4. Hibah studi dan penelitian.

5. Subsidi sewa.

6. Tunjangan keluarga.

7. Kursus bahasa Jerman di Jerman yang berlangsung hingga 6 bulan.

Pilihan Program Master

1. Social Protection Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

2. Development and Governance University of Duisburg-Essen

3. Public Policy Willy Brandt School of Public Policy at the University of Erfurt

4. Peace and Conflict Studies University of Magdeburg

5. Management in Nonprofit-Organisations Hochschule Osnabrück

6. Development Studies University of Passau

7. Governance and Public Policy University of Passau

Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi link berikut Bit.ly/daad-helmut.

