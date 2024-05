Inilah 5 Universitas Terbaik di Dunia Versi THE WUR 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) merilis daftar universitas terbaik di dunia 2024. THE WUR menilai berdasarkan pengajaran, lingkungan riset, kualitas riset, industri serta prospek internasional. Sama seperti tahun sebelumnya, University of Oxford, Inggris, masih menduduki peringkat pertama universitas terbaik di dunia.

Berikut lima universitas terbaik di dunia berdasarkan penilaian THE WUR 2024:

1. University of Oxford

University of Oxford masih menduduki peringkat pertama untuk beberapa tahun terakhir. Oxford hampir memiliki nilai sempurna di setiap bidang penilaian. Perguruan tinggi ini berhasil mencapai nilai 98,5 dengan rincian bidang pengajaran 96,6, bidang lingkungan riset 100, bidang kualitas riset 99.6, bidang industri 98,7, dan bidang prospek internasional 97,5.

2. Stanford University

Stanford University adalah salah satu perguruan tinggi tertua yang sudah berdiri selama 150 tahun. Kampus terbaik kedua di dunia ini mendapatkan nilai 98.0 dengan rincian bidang pengajaran 99.0, bidang lingkungan riset 97.8, bidang kualitas riset 99.6, bidang industri 100, dan bidang prospek internasional 87.0.

3. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Massachusetts Institute of Technology atau MIT telah mengalami peningkatan pada 2024. Setelah tiga tahun terakhir berada di peringkat peringkat 5, tahun ini MIT mampu meraih peringkat ketiga. MIT berhasil memperoleh nilai 97,9 dengan rincian bidang pengajaran 98.6, bidang lingkungan riset 96.2, bidang kualitas riset 99.7, bidang industri 100, dan bidang prospek internasional 93.8.

4. Harvard University

Berbeda dengan MIT, Harvard University turun peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya berhasil menduduki peringkat kedua, kini harus turun di peringkat keempat dengan nilai keseluruhan 97,8 dengan rinciang bidang pengajaran 97.7, bidang lingkungan riset 99.9, bidang kualitas riset 99.4, bidang industri 84.2, dan bidang prospek internasional 90.8.

5. University of Cambridge

University of Cambridge adalah salah satu kamus yang tertua di Inggris karena sudah berdiri sejak 1209. Bila dua tahun sebelumnya berada di peringkat ketiga, tahun ini University of Cambridge harus turun di peringkat kelima. Perguruan tinggi ini berhasil mendapatkan nilai 97,5 dengan rincian penilaian bidang pengajaran 95.8, bidang lingkungan riset 100.0, bidang kualitas riset 98.0, bidang industri 87.9 dan bidang prospek internasional 97.4.

ANNISA FEBIOLA

