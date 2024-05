Kolaborasi Game Fortnite dengan Fallout pada Musim Terbaru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fortnite telah mengumumkan kolaborasi dengan salah satu waralaba game paling ikonik, Fallout, membawa elemen-elemen khas dari permainan role-playing post-apocalyptic tersebut ke dalam musim baru Fortnite, bertajuk Wrecked yang akan dirilis pada 24 Mei 2024.

Kolaborasi Fortnite dan Fallout

Kabar ini diumumkan melalui akun X Fortnite pada 17 Mei 2024, yang menampilkan gambar pemandangan berdebu dan seorang karakter dalam baju zirah T-60 dari Brotherhood of Steel, salah satu faksi paling ikonik dalam seri Fallout.

Gambar tersebut diiringi oleh pose ikonik Vault Boy yang mengedipkan mata dan mengacungkan jempol, referensi jelas ke maskot Fallout. Epic Games, pengembang Fortnite, dikenal dengan kolaborasinya yang mengejutkan dan menarik perhatian. Sebelumnya, mereka telah menghadirkan karakter dari The Witcher, Metal Gear Solid, God of War, hingga Master Chief dari Halo ke dalam gim battle royale tersebut.

Meskipun belum ada konfirmasi mengenai detailnya, beberapa penggemar menduga akan ada skin Brotherhood of Steel yang bisa dibeli, serta kemungkinan kehadiran musik dari seri Fallout, seperti I Don’t Want to Set the World on Fire oleh The Ink Spots. Tidak menutup kemungkinan skin Vault Boy juga akan tersedia.

Meskipun popularitasnya terus meningkat sejak itu, kesuksesan seri ini tampaknya mencapai puncak baru dengan perilisan serial televisi Fallout di Amazon Prime Video pada April 2024.

Kolaborasi Fortnite dengan Fallout memperkuat rumor mengenai tema post-apokaliptik yang akan diusung dalam Season 3. Apalagi, rumor ini sebelumnya sudah didukung dengan bocoran mengenai kolaborasi lain dengan film Mad Max, yang dijadwalkan bertepatan dengan rilis film prekuel Furiosa. Dikutip dari Rock Paper Shotgun, spekulasi juga beredar mengenai kehadiran musisi Billie Eilish di Season 3.

Laporan IGN dikutip Antara, seri game Fallout pertama kali dirilis pada 1990-an dan terus meraih popularitas. Dalam game genre action role-playing games ini, pemain betualang di tanah tandus setelah dunia luluh lantak akibat perang nuklir. Dalam beberapa waktu terakhir, popularitas Fallout melonjak setelah penayangan serial adaptasi live action game tersebut di platform pemutaran film Prime Video pada April 2024.



