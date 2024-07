10 Referensi Yel-Yel MPLS untuk Kelompok yang Seru dan Unik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) adalah momen penting bagi siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah.

Selama mengikuti MPLS, para siswa baru akan mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan. Salah satu kegiatan yang selalu dinantikan dalam MPLS adalah yel-yel.

Yel-yel MPLS bisa berbentuk sorakan atau nyanyian bentuk sorakan atau nyanyian dengan gerakan yang dilakukan secara bersama-sama.

Yel-yel MPLS berfungsi untuk membangkitkan semangat, meningkatkan kekompakan, dan memperkenalkan identitas sekolah kepada siswa baru.

Berikut ini adalah beberapa referensi yel-yel MPLS yang dapat dijadikan inspirasi.

Ide Yel-Yel MPLS Seru

1. Yel-Yel Kreatif

Yel-yel kreatif biasanya melibatkan gerakan atau tari yang sederhana namun menarik. Kreativitas dalam yel-yel dapat membuat suasana MPLS lebih menyenangkan dan tidak monoton. Berikut contohnya:

MPLS Go!

Pemimpin: "Tepuk tangan 1 kali!"

Anggota: (Tepuk 1 kali)

Pemimpin: "Tepuk tangan 2 kali!"

Anggota: (Tepuk 2 kali)

Pemimpin: "Maju satu langkah!"

Anggota: (Maju satu langkah)

Semua: "MPLS go, go, go! Kita siap, ayo!"

2. Yel yel MPLS Nada Potong Bebek Angsa

Kami kelompok enam

Siap untuk maju

Kita sangat semangat

Ikut MPLS

Belajar dengan giat

jaga nama baik sekolah

MPLS semangat, kita pasti juara!

3. Yel-yel MPLS Nada Anak Kambing Saya

Mana di mana kelompok paling seru

Kelompok paling seru cuma kelompok lima

Giat belajar, raih prestasi

Di MPLS, kita jadi lebih hebat!

4. Yel-yel Nada Naik-naik ke Puncak Gunung

Kita siswa penuh semangat, menuju puncak prestasi!

Belajar giat, terus maju, jangan pernah berhenti!

Di MPLS kita kompak, selalu bersatu hati!

5. Yel-yel Nada Topi Saya Bundar

Kami Kelompok Tiga

Belajar bersama, menuju masa depan cerah!

Kita tambah semangat!

Kita siswa hebat, berprestasi setiap saat!

6. Yel-yel Nada Lihat Kebunku

Lihat kelompok dua, kami paling seru

Kita siswa baru, penuh dengan semangat!

Belajar dengan tekun, raih mimpi indah!

Di MPLS ini, kita tambah hebat!

7. Yel-yel MPLS Lagu Doraemon

Kami kelompok empat

Siap ikut MPLS

Kami kelompok hebat

Kami kelompok kompak

Lihat kami semua

Kami slalu ceria

Kami juga semangat

Menggapai cita-cita

Ayok kita semangat, menuntut ilmu

Hei… jangan malas belajar

La.. La.. La kami kelompok empat

Yang paling keren

8. Yel-yel MPLS Lagu Menanam Jagung di Kebun Kita

Ayo kawan kita semangat

Kita semangat ikut MPLS

Kami gugus lima

Kami semua hebat

Kami semua kompak

Menuntut ilmu

Ayo.. Ayo.. Ayo.. Ayo semangat

Semangat terus untuk belajar

9. Yel-yel MPLS Lagu Jogja Istimewa

Kami dari kelompok sembilan

Kelompok paling kompak

Kelompok paling seru

Kami bangga jadi siswa baru

Istimewa muridnya, istimewa sekolahnya

Hebat, hebat, jadi siswa baru

Mari berprestasi, giat menuntut ilmu

Hebat, hebat, jadi siswa baru

Ayo giat belajar, demi masa depan

10. Yel-yel MPLS Lagu Gundul Pacul

Mari kawan semua, kita berkumpul

Lihatlah kami semua

Dari kelompok enam

Siap berpetualang di MPLS

Menyambut siswa, penuh bahagia

Belajar bersama, demi masa depan

Bersama guru, bergandengan tangan

Menyongsong ilmu, dengan penuh ceria

MPLS-MPLS, penuh semangat

Belajar bersama, demi masa depan

RIZKI DEWI AYU

