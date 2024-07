Peluncuran Versi Beta Game Call of Duty: Black Ops 6 Dijadwalkan Akhir Agustus 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Call of Duty: Black Ops 6, game terbaru dari seri Black Ops mengumumkan jadwal peluncuran versi beta yang dimulai pada akhir Agustus 2024. Dikutip dari situs web Call of Duty, nanti dua hari setelah acara Call of Duty: Next pada 28 Agustus, versi beta Call of Duty: Black Ops 6 akan dimulai pada 30 Agustus 2024.

Peluncuran Game Versi Beta

Activision, perusahaan penerbit video game, menjelaskan beta ini akan menampilkan berbagai inovasi gameplay yang mencakup Omnimovement, serta peta-peta baru yang dirancang oleh Treyarch. Pemain juga bisa membangun loadout mengakses berbagai senjata, peralatan, dan Perks, serta bermain dengan skuad dalam beberapa mode permainan yang tersedia.

Bagi para pemain yang telah melakukan pre-order untuk Vault Edition, mereka akan memiliki akses untuk bermain sebagai salah satu dari empat Operator dari paket Hunters vs Hunted Operator (Park, Adler, Brutus, atau Klaus), serta menguji lima senjata dari koleksi Mastercraft Weapon.

Beta multiplayer dari Black Ops 6 akan berlangsung selama dua akhir pekan dan akan dibagi menjadi dua tahap: Early Access dan Open Beta.

Early Access akan tersedia bagi pemain yang telah melakukan pre-order game ini di semua platform (konsol dan PC), serta untuk pelanggan Game Pass. Beta akhir pekan pertama ini dijadwalkan dimulai pada Jumat, 30 Agustus 2024, dan berakhir pada Rabu, 4 September 2024.

Open Beta akan terbuka untuk semua pemain di semua platform. Beta ini dijadwalkan dimulai pada Jumat, 6 September 2024, dan berakhir pada Senin, 9 September 2024. Semua pemain dapat ikut serta tanpa harus melakukan pre-order atau memiliki langganan Game Pass.

Tahun ini beta akan tersedia di semua platform pada waktu yang sama. Ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya beta biasanya eksklusif untuk platform PlayStation.

Laporan IGN pada Selasa, 16 Juli 2024, dikutip Antara, saat peluncuran game-game sebelumnya, Activision hanya merilis versi beta game Call of Duty terbaru secara eksklusif untuk PlayStation. Sedangkan kali ini, versi beta Call of Duty: Black Ops 6 akan diluncurkan di semua platform yang kompatibel dengan game tersebut.

Early Access versi beta akan tersedia khusus pelanggan Game Pass dan yang telah melakukan prapemesanan Call of Duty: Black Ops 6. Sementara saat masa Open Beta, semua pemain bisa menjajal versi beta Call of Duty: Black Ops 6.

ANTARA | CALL OF DUTY

