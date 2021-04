Ngabuburit Nonton Film Animasi, iQiyi Tawarkan Tema Zombie dan Penyihir

Serial film animasi di iQiyi "That Time I Got Reincarnated as a Slime: The Slime Diaries" (ANTARA/Ho)

TEMPO.CO, Jakarta - Platform video iQiyi menawarkan film animasi baru bergenre fantasi. Film-film yang sudah siap tonton ini bisa dimanfaatkan untuk menemani saat ngabuburit sepanjang bulan puasa Ramadan.

Tema yang diangkat adalah tentang zombie, iblis, dan penyihir. Mulai dari zombie yang punya misi menyelamatkan ekonomi dunia sampai cerita gamer yang tiba-tiba berubah menjadi karakter iblis dalam game favoritnya.

Berikut adalah beberapa rekomendasi anime yang dapat disaksikan melalui iQiyi

That Time I Got Reincarnated as a Slime: The Slime Diaries

Meskipun tinggal di dunia fantasi, kehidupannya tidak selalu menantang. Tonton Rimuru menjalani hari-harinya yang penuh dengan aktivitas beragam, mulai dari memberi makanan dan menempa barang-barang yang dibutuhkan komunitasnya, hingga berbagai permainan dan pesta seru yang diikutinya.

Zombie Land Saga Revenge

Setelah mengalami suatu kecelakaan tragis, Sakura Minamoto kehilangan nyawanya. Sepuluh tahun kemudian, Sakura mendapati dirinya terbangun sebagai zombie di sebuah rumah besar bersama enam gadis lainnya.

Sekarang, Sakura bukan hanya zombie, tetapi juga anggota girl group Frachouchou, yang dibentuk oleh Kotaro Tatsumi dan memiliki misi untuk menyelamatkan Prefektur Saga, dunia mereka yang sedang dilanda permasalahan ekonomi.

How Not to Summon a Demon Lord Ω

Takuma Sakamoto, seorang hikikomori yang hobi bermain game, secara misterius masuk ke dalam game Cross Reverie sebagai karakter Raja Iblis Diablo. Di sana, Takuma bertemu dengan dua gadis, Shera dan Rem, yang berusaha menggunakan mantra untuk memperalatnya. Namun karena Takuma memiliki cincin yang berkemampuan "refleksi sihir", mantra tersebut justru berbalik kepada keduanya dan membuat Shera dan Rem menjadi budak Takuma.

I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level

Setelah menjalani kehidupan yang melelahkan sebagai pekerja kantoran, Azusa akhirnya meninggal akibat terlalu banyak bekerja. Ketika ia menyadari bereinkarnasi sebagai penyihir yang abadi, Azusa bersumpah untuk menghabiskan hari-harinya tanpa stres dan senyaman mungkin. Ia pun mencari nafkah dengan memburu target termudah yakni slime!

Akan tetapi, setelah berabad-abad melakukan pekerjaan sederhana ini, Azusa akhirnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana ia bisa akan mempertahankan kehidupan damainya sekarang?

86 - Eighty Six

Film animasi sci-fi ini dipenuhi dengan aksi dan konspirasi tidak terduga. Kisahnya, Republik San Magnolia telah berperang dengan Kerajaan Giadian selama sembilan tahun. Setelah selalu mengalami kekalahan, San Magnolia akhirnya mengembangkan senjata mesinnya sendiri yang disebut Juggernauts. Ini adalah mesin pembunuh yang dikendalikan oleh para Eighty Sixers, sebutan yang diberikan kepada sub-manusia Sektor ke-86 yang dianiaya dan dirampas haknya oleh pemerintah San Magnolia.

