Purnama Stroberi Fenomena Langit yang Berlangsung Juni dan Juli 2022

Fenomena bulan purnama penuh stroberi terlihat dari langit di Depok, Jawa Barat, Rabu 15 Juni 2022. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut supermoon sebagai fenomena ketika bulan purnama berada dalam posisi terdekatnya dengan Bumi (apsis/perigee), dan nama Supermoon Stroberi berasal dari masyarakat suku asli Amerika Algonquin di AS timur laut dan Kanada Timur yang mengacu pada waktu panen stroberi. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Juni dan Juli ini, ada tiga fenomena langit istimewa yang diprediksi bakal berlangsung. Ketiga fenomena tersebut yakni Purnama Stroberi Super (Full Strawberry Supermoon), Bulan Baru Stroberi Mikro (New Strawberry Supermoon), dan Purnama Rusa Super (Full Buck Supermoon).

3 Fenomena Langit

Kabarnya, fenomena ini dapat diamati secara mata telanjang tanpa alat optik apapun. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga fenomena langit tersebut.

1. Purnama Stroberi Super (Full Strawberry Supermoon)

Fenomena Purnama Stroberi Super merupakan purnama yang terjadi di bulan Juni. Purnama Stroberi Super telah berlangsung pada Selasa 14 Juni 2022, pada pukul 18.51 WIB/ 19.51 WITA/ 20.51 WIT lalu. Melansir almanac.com, bulan purnama strawberry super merupakan momen bulan purnama berada paling dekat dengan Bumi dalam setahun.

Hal ini membuat purnama bulan tidak seperti biasanya, melainkan berupa supermoon yang tampak lebih besar dan terang. Selain itu, purnama kali ini menjadi istimewa karena bertepatan dengan Bulan Purnama Super (Full Supermoon) atau yang secara teknis disebut Purnama Perige (Perigeal Full Moon).

2. Bulan Baru Stroberi Mikro (New Strawberry Supermoon)

Bulan Baru Stroberi Mikro (New Strawberry Supermoon), akan terjadi pada Rabu 29 Juni 2022, pukul 09.52 WIB/ 10.52 WITA/ 11.52 WIT. Dilansir darilaut.id mitra Teras.id, Bulan Baru Stroberi bertepatan dengan Bulan Baru Mikro (New Micromoon) atau Bulan Baru Apoge (Apogeal New Moon). Fenomena ini terakhir kali terjadi pada tahun 2004 dan 2013. Fenomena ini akan terjadi kembali pada 2031 dan 2040. Dengan demikian, bisa dikatakan fenomena ini terjadi setiap sembilan tahun sekali.

3. Purnama Rusa Super (Full Buck Supermoon)

Purnama Rusa Super akan terjadi pada Kamis 14 Juli 2022, pukul 01.57 WIB/ 02.57 WITA/ 03.57 WIT. Melansir en.as.com, fenomena Purnama Rusa Super menjadi supermoon purnama terdekat dan paling terang tahun ini. Saat fenomena ini berlangsung, ukuran bulan lebih besar 7 persen (supermoon) dan 15 persen lebih terang dari bulan purnama biasa. Sementara, supermoon ‘buck’ terakhir pada 2022 diprediksi akan berlangsung pada Kamis, 11 Agustus 2022 dengan nama ‘Bulan Sturgeon’.

NAOMY A. NUGRAHENI

Baca: Intip Fenomena Supermoon Strawberry di Sejumlah Langit di Dunia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.