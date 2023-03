Cara Mematikan Auto Translate di Google Chrome dengan Mudah

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini Google Chrome memiliki fitur auto translate yang dapat menerjemahkan situs berbahasa asing ke bahasa yang sering dipakai penggunanya. Fitur ini tentu bermanfaat karena dapat menerjemahkan teks dari bahasa asing secara otomatis tanpa perlu dilakukan secara manual di Google Translate.

Fitur auto translate ini, memungkinkan pengguna untuk menerjemahkan situs berbahasa asing ke dalam bahasa lain hanya dengan satu kali klik. Tetapi bagi beberapa orang, fitur ini mungkin tidak dibutuhkan. Namun tak perlu khawatir, pasalnya fitur ini tidak bersifat permanen dan dapat dinonaktifkan. Bagaimana caranya? Dilansir dari situs resmi Google, berikut penjelasan cara mematikan auto translate di Google Chrome.

Cara Mematikan Auto Translate di Google Chrome

Fitur auto translate di Google Chrome tersedia untuk perangkat komputer dan ponsel. Meski begitu, cara untuk mematikan fiturnya hampir tak jauh berbeda. Berikut cara yang bisa dilakukan:

- Buka aplikasi Google Chrome pada perangkat Anda.

- Klik ‘lainnya’ yang ditandai dengan titik tiga di pojok kanan atas Google Chrome.

- Pilih menu ‘Setelan’ atau ‘Settings’ lalu gulir layar dan cari opsi ‘Bahasa’ atau ‘Languages’.

- Klik opsi ‘Bahasa’ atau ‘Languages’.

- Untuk mematikan fitur auto translate di Google Chrome, klik atau geser toggle ke arah kiri pada opsi ‘Tawarkan Penerjemahan Halaman ke dalam bahasa lain’ atau ‘Offer to send pages in other languages to Google Translate’.

- Fitur berhasil dimatikan dan permintaan auto translate tidak akan muncul di Google Chrome Anda.

Cara Mengaktifkan Fitur Auto Translate di Google Chrome

Untuk mengaktifkan fitur auto translate, Anda bisa melakukan langkah yang sama seperti akan mematikan fiturnya. Berikut cara jika ingin mengaktifkan fiturnya.

- Buka aplikasi Google Chrome pada perangkat Anda

- Klik ‘lainnya’ yang ditandai dengan titik tiga di pojok kanan atas Google Chrome.

- Pilih menu ‘Setelan’ atau ‘Settings’ lalu gulir layar dan cari opsi ‘Bahasa’ atau ‘Languages’.

- Klik opsi ‘Bahasa’ atau ‘Languages’.

- Untuk mengaktifkan fitur auto translate, klik atau geser toggle ke arah kanan pada opsi ‘Tawarkan Penerjemahan Halaman ke dalam bahasa lain’ atau ‘Offer to send pages in other languages to Google Translate’.

- Fitur berhasil diaktifkan dan permintaan auto translate akan muncul di Google Chrome saat Anda membuka situs berbahasa asing.

Cara Menerjemahkan Halaman Secara Manual

Jika Anda tidak ingin menggunakan fitur auto translate di Google Chrome, Anda dapat menerjemahkannya secara manual. Berikut cara menerjemahkan halaman di Google Chrome secara manual.

- Buka aplikasi Google Chrome pada perangkat Anda.

- Kunjungi situs berbahasa asing.

- Setelah situs terbuka, klik menu ‘Lainnya’ yang ditandai dengan titik tiga pada pojok kanan atas layar.

- Klik ‘Terjemahkan’ lalu pilih bahasa yang Anda butuhkan.

- Google Chrome akan menerjemahkan situs.

Cara Mengubah Bahasa Aplikasi Chrome

Selain menerjemahkan situ, Anda juga dapat mengubah bahasa bawaan dari Aplikasi Google Chrome. Berikut caranya.

- Buka aplikasi Google Chrome di perangkat anda.

- Klik menu ‘Lainnya’ yang ditandai dengan titik tiga pada pojok kanan atas layar.

- Pilih menu ‘Setelan’ dan cari opsi ‘Bahasa’.

- Klik ‘Bahasa perangkat saat ini’ lalu pilih bahasa default yang ingin Anda gunakan.

- Google Chrome akan secara otomatis mengunduh bahasa yang Anda pilih.

- Setelah bahasa selesai diunduh, ketuk ikon ‘Muat ulang’ pada toolbar.

GOOGLE | VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI



