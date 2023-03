Kilas Balik Hari Matematika Internasional yang Diperingati Tiap 14 Maret

TEMPO.CO, Jakarta - Matematika diketahui merupakan salah satu ilmu paling terkenal di dunia. Nyaris seluruh sekolah di dunia mempelajari ilmu ini. Namun tahukah Anda jika ada Hari Matematika Internasional?

Tentang Hari Matematika Internasional

Mengutip dari laman resmi perayaan Hari Matematika Internasional, idm314.org, Hari Matematika Internasional atau International Day of Mathematics (IDM) adalah perayaan matematika di seluruh dunia. Setiap tahun pada tanggal 14 Maret semua negara diundang untuk berpartisipasi melalui kegiatan bagi siswa dan masyarakat umum di sekolah, museum, perpustakaan, dan ruang lainnya.

Menurut laman International Mathematical Union atau IMU, Proklamasi 14 Maret sebagai Hari Matematika Internasional diadopsi oleh Dewan Eksekutif UNESCO pada sesi ke-205. Itu diadopsi oleh sesi ke-40 Konferensi Umum UNESCO pada November 2019.

Menurut UNESCO atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, kesadaran global yang lebih besar dari ilmu matematika sangat penting untuk mengatasi tantangan di berbagai bidang seperti kecerdasan buatan, perubahan iklim, energi dan pembangunan berkelanjutan, dan untuk meningkatkan kualitas hidup baik di negara maju maupun berkembang. Maka berdasarkan kesadaran tersebut, UNESCO terdorong untuk mengukuhkan Hari Matematika Internasional pada Konferensi Umum mereka yang ke-40.

Tidak hanya itu, di banyak negara, 14 Maret juga diperingati sebagai Hari Pi (π). Hal ini lantaran Pi atau yang dapat dibulatkan menjadi 3,14 termasuk salah satu konstanta matematika paling terkenal di dunia.

Perayaan pengukuhan IDM berlangsung pada 14 Maret 2020. Tema tahun 2020 adalah “Mathematics is Everywhere” atau Matematika di Mana Saja. Kemudian pada tahun 2021, tema yang diangkat adalah “Mathematics for a Better World” alias Matematika untuk Dunia yang Lebih Baik. Selanjutnya pada 2022 lalu, tema yang diusung adalah “Mathematics Unites” atau yang berarti Matematika Bersatu.

Sedangkan pada tahun 2023 ini, tema yang diangkat adalah...