Lengkap, Perbandingan Meta Verified dengan Twitter Blue

TEMPO.CO, Jakarta - Menyusul Twitter, Meta atau induk Facebook merilis layanan berlangganan lewat Meta Verified. Twitter sendiri telah mengalami banyak perubahan sejak diambil alih oleh CEO Tesla Elon Musk pada Oktober 2022.

Saat penurunan ekonomi membayangi berbagai industri, pendapatan iklan juga melambat untuk platform media sosial. Hal ini telah memaksa platform media sosial untuk mencari sumber pendapatan lain seperti melalui layanan berbasis langganan, salah satunya Twitter dengan Twitter Blue-nya.

Twitter Blue telah tersedia di sejumlah negara sejak beberapa waktu lalu. Kini, giliran Meta yang meluncurkan layanan berlangganannya. Pada Jumat, 17 Maret 2023 kemarin, Meta merilis layanan berlangganan yang dinamai Meta Verifed secara terbatas di AS.

X

Sama seperti Twitter Blue, layanan ini memungkinkan pengguna Facebook dan Instagram tidak hanya mendapatkan beberapa fitur eksklusif tetapi juga mendapatkan lencana verifikasi atau centang biru.

Berikut adalah deretan detail kedua layanan ini dikutip dari Gadgets Now edisi awal pekan ini:

Meta Verified dan Twitter Blue

1. Harga dan Ketersediaan

Meta Verifed saat ini hanya tersedia di AS, Australia, dan Selandia Baru. Langganan bulanan dikenakan biaya $11,99 untuk pengguna web dan $14,99 untuk pengguna Android dan iPhone.

Twitter Blue telah tersedia di lebih dari 40 negara, termasuk Indonesia. Harga berlangganan di Tanah Air dipatok di angka Rp120.000 per bulan, atau Rp1,25 juta per tahun, untuk pengguna yang mendaftar via Twitter versi web. Apabila melalui aplikasi Twitter di Android dan iOS (mobile), maka banderolnya ada di angka Rp165.000 per bulan.



2. Fitur utama

Meta Verifed menawarkan penggunanya tanda centang biru yang mengonfirmasi keaslian akun pengguna dengan government ID atau KTP. Dengan pemantauan akun secara real-time, layanan Meta Verifed juga mengklaim memberikan perlindungan ekstra dari peretas. Selain itu, layanan ini juga menjanjikan peningkatan jangkauan. Meta Verifed juga menawarkan visibilitas yang lebih baik di beberapa bagian seperti pencarian, komentar, dan rekomendasi.

Twitter juga menawarkan beberapa fitur eksklusif dengan layanan berbasis langganannya. Pengguna Twitter Blue dapat membuat beberapa perubahan pada tweet yang dipublikasikan dalam waktu 30 menit dan bahkan dapat mengatur tweet yang di-bookmark ke dalam folder yang berbeda. Pengguna berbayar tidak hanya dapat mengubah tampilan ikon aplikasi Twitter di ponsel mereka, tetapi juga dapat mempersonalisasi gambar profil dengan NFT.

Twitter Blue juga memungkinkan pengguna untuk mengatur tema yang berbeda dan memilih apa yang muncul di navigation bar mereka. Selain itu, pengguna juga mendapatkan pintasan ke artikel yang paling banyak dibagikan, autentikasi dua faktor berbasis SMS, berbagi video berdurasi lebih panjang, hingga mengunggah tweet dengan jumlah kata yang lebih banyak.





3. Cara mendaftar

Untuk berlangganan layanan Meta Verifed, pengguna Facebook dan Instagram dapat masuk ke menu 'Pengaturan' dari aplikasi lalu klik 'Pusat Akun' untuk menemukan opsi Meta Verifed. Opsi akan muncul di bawah nama pengguna dan foto profil. Pengguna selanjutnya diminta memilih metode pembayaran untuk pembayaran bulanan guna menyelesaikan proses verifikasi. Pengguna juga akan diminta mengunggah foto government ID atau KTP untuk mengonfirmasi identitas.

Untuk berlangganan Twitter Blue, pengguna Twitter di web perlu mengunjungi bagian ‘Lainnya’, pilih Twitter Blue, lalu pilih opsi Berlangganan. Setelah itu pengguna akan diminta untuk memverifikasi nomor telepon dan mengonfirmasi pembayaran berlangganan. Sedangkan di ponsel, baik iPhone maupun Android, pengguna harus masuk ke menu profil lalu pilih opsi Twitter Blue sebelum akhirnya memilih opsi berlangganan. Kemudian, pengguna harus mengikuti petunjuk pembayaran dalam aplikasi untuk menyelesaikan proses berlangganan mereka.

Demikian perbandingan lengkap Meta Verified dan Twitter Blue.

Pilihan editor : Berapa Tarif Akun Centang Biru Facebook dan Instagram

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.