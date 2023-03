UGM Raih 6 Penghargaan Simulasi Sidang PBB Nasional dan Internasional

TEMPO.CO, Jakarta - Komunitas simulasi sidang PBB Universitas Gadjah Mada (UGM), UGM Model United Nations (MUN) Community berhasil meraih enam penghargaan pada konferensi Model United Nations di tingkat nasional dan internasional.

Di tingkat internasional, delegasi UGM membawa pulang 2 penghargaan dari konferensi Nanyang Technological University Model United Nations (NTU MUN) 2023 di Singapura. Dua penghargaan tersebut berupa Verbal Commendation dan Best Position Paper.

UGM mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Christansya Eliora Manossoh (FEB 2022) dan beranggotakan Muhammad Alfi Ramadhan (FMIPA 2021) serta Najwa Waqiah (FEB 2022). Penghargaan Verbal Commendation diraih Christansya sebagai delegasi Iran dalam Economic and Financial Affairs Council, sedangkan Best Position Paper diraih oleh Najwa sebagai delegasi Egypt dalam UN Women Council.

“Tentu saja penghargaan internasional ini merupakan suatu hal yang patut dibanggakan pada awal tahun ini,” kata Eliora dilansir dari laman UGM pada Rabu, 29 Maret 2023.

Eliora mengatakan bahwa pencapaian yang telah diperoleh tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak. Selain delegasi yang ikut serta sebagai partisipan, terdapat beberapa anggota lain yakni Gianina Edella (Fisipol 2019) dan juga Leonard Patrick Bromokusumo (Fisipol 2020) yang menjadi chairs atau juri dalam konferensi ini.

Sementara itu, di tingkat nasional delegasi UGM meraih empat penghargaan yakni Best Delegate, dua Honorable Mention, dan Verbal Commendation dari Makassar MUN 2023 yang diadakan Universitas Hasanuddin.

UGM MUN Community mengirimkan 10 delegasi yang beranggotakan Muhammad Rafi Prawira Gandana (Fisipol 2021), Ahmad Faris Darmawan (Fisipol 2022), Asma Ningrum Abdurrahman (Pskilogi 2022), Falah Mar’ie Amanullah (Fisipol 2022), Fideline Abbygail Zefanya (Fakultas Hukum 2022), Lamtiar Nauli Sabrina Margareth Nababan (Fisipol 2022), Meysyah Dwi Nastiya (FIB 2022), Teresa Gaia Sebayang (Fisipol 2022), Muhammad Farkhan (Fakultas Hukum 2021) dan juga Muhammad Riefky Fahreza (Fisipol 2021).

Upaya mereka menghasilkan penghargaan Best Delegate yang diperoleh Asma sebagai delegasi Belgium pada United Nations International Children Emergency Fund; Eca dan Lamtiar sebagai Honorable Mention pada United Nations Security Council; Faris dan Rafi sebagai Verbal Commendation pada United Nations Security Council; dan Riefky sebagai Honorable Mention pada International Labor Organization.

