5 Pilihan Game Berkebun di PC

TEMPO.CO, Jakarta - Pilihan game yang beragam, mulai dari Stardew Valley dengan gaya retro hingga Farming Simulator 22 yang realis, memungkinkan pemain untuk memilih pengalaman permainan berkebun sesuai dengan seleranya. Deretan game tersebut memungkinkan pemain untuk mengelola perkebunan. Apa saja game berkebun untuk bermain di PC?

1. Stardew Valley

Dirilis pada 2016, Stardew Valley salah satu game simulasi pertanian. Game indie ini mengajak pemain mewarisi lahan pertanian milik sang kakek yang terbengkalai. Tugas pemain memulihkan lahan tersebut menjadi perkebunan yang produktif.

2. My Time At Portia

My Time at Portia yang dirilis pada 2019 mengusung tema dunia pasca-apokaliptik yang unik. Pemain ditugaskan untuk memulihkan bengkel tua milik Pa dan mengembangkan lahan pertanian yang penuh tantangan ini.

3. Farming Simulator 22

Farming Simulator 22 game yang berfokus aspek simulasi bisnis pertanian. Pemain harus mengatur keuangan, memilih peralatan dan ternak yang tepat, juga merencanakan penanaman sesuai musim.

4. Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Story of Seasons: Friends of Mineral Town adalah remake 3D dari game Harvest Moon: Friends of Mineral Town yang pertama kali dirilis pada 2003. Game ini menawarkan pengalaman bercocok tanam yang santai dengan visual yang ceria.

5. Farm Together

Farm Together menawarkan pengalaman berkebun yang bisa dimainkan sendiri atau bersama teman. Game ini memulai dengan memberikan pemain bidang lahan yang dapat dikembangkan sesuka hati, dan pemain bebas menghabiskan waktu di dalam game sesuai keinginan.

