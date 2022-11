PlayStation VR2 Akan Datang Februari Tahun Depan, Ini Harganya

TEMPO.CO, Jakarta - Sony akhirnya mengumumkan harga dan tanggal peluncuran headset PlayStation VR2 (PS VR2). Produk akan diluncurkan pada 22 Februari tahun depan, tetapi pre-order dimulai beberapa minggu dari sekarang.

PS VR2 akan dijual dengan harga $550 atau lebih dari Rp 8,6 juta, membuatnya lebih mahal daripada generasi yang ada saat ini yang $400. Harga PS VR2 juga lebih mahal daripada Meta Quest 2, bahkan setelah kenaikan harga.

Pada paket dasar itu terdiri dari headset VR itu sendiri, dua pengontrol VR2 Sense dan headphone stereo. Ada juga stasiun pengisian untuk pengontrol dengan harga $50 / €50 / £40. Juga tersedia bundel game Horizon Call of the Mountain, yang mencakup voucher untuk gim tersebut.

Penggemar di AS, Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Belanda, dan Luksemburg akan bisa mendapatkan headset PS VR2 hanya dari toko resmi direct.playstation.com. Pre-order baru akan dimulai pada 15 November 2022.

Baca juga:

Persaingan Teknologi Masa Depan Apple Vs Meta, dari VR hingga Smarthome

Desain headset PlayStation VR2. (The Verge/Sony)

Selain itu, Sony juga mengumumkan 11 judul game baru untuk PlayStation VR2. Mereka adalah The Dark Pictures: Switchback VR, Crossfire: Sierra Squad, The Light Brigade, Cities VR – Enhanced Edition, Cosmonious High, Hello Neighbor: Search and Rescue, Jurassic World Aftermath Collection, Pistol Whip VR, Zenith: The Last City, After The Fall and Tentacular.

GSM ARENA, PLAYSTATION