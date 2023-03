Tips Agar Aman Ketika Ada Sambaran Petir Muncul, Penting Melihat Ramalan Cuaca

TEMPO.CO, Jakarta - Saat terjadi badai petir, tidak ada tempat yang aman di luar ruangan dari kemungkinan sambaran petir. Menemukan tempat berlindung dengan cepat sangatlah penting.

Suara guntur sering kali mendahului badai hanya beberapa mil saja, dan badai yang bergerak cepat dapat memberi sedikit waktu untuk mencari tempat berlindung. Namun, lebih baik berlindung jauh sebelum mendengar gemuruh guntur yang pertama. Apa yang harus dilakukan? Ke mana harus pergi? Bagaimana dapat melindungi diri sendiri, barang berharga, dan orang lain?

Kiat agar aman dari petir

Periksa ramalan cuaca. Melansir dari theweatherstationexperts.com "15 Lightning Safety Tips That Will Keep You Safe in a Storm" jika badai petir diperkirakan akan terjadi, pertimbangkan untuk menunda aktivitas di luar ruangan. Jika tidak bisa, pantau langit dengan cermat.

Pertimbangkan untuk membeli detektor petir. Alat ini sering kali akan memberi peringatan akan datangnya badai jauh sebelum melihat kilat atau guntur.

Mendaftarlah untuk mendapatkan peringatan cuaca di aplikasi cuaca favorit. Beberapa bahkan menawarkan peringatan petir juga.

Bawalah radio cuaca jika berencana berada di luar ruangan untuk waktu yang lama, terutama ketika kemungkinan cuaca buruk lebih tinggi.

Selalu survei tempat di luar ruangan untuk mencari tempat berlindung. Mungkin perlu bereaksi dengan cepat untuk melindungi diri.

Kiat aman dari petir selama badai

Inilah yang harus dilakukan untuk menjaga diri tetap aman selama badai. Meskipun jauh lebih mendesak untuk segera mengambil tindakan saat berada di luar ruangan, mereka yang berada di dalam ruangan mungkin ingin mengambil tindakan pencegahan juga. Kami telah membagi rekomendasi kami di bawah ini, baik di dalam maupun di luar ruangan.

Saat Berada di Luar Ruangan

Carilah tempat berlindung saat mendengar guntur. Jika mendengar guntur, berarti badai sudah cukup dekat.

Hentikan aktivitas setidaknya selama 30 menit setelah guntur terakhir kali terdengar.

Jika tidak dapat menemukan tempat berlindung, berjongkoklah, tetapi jangan sampai tubuh menyentuh tanah. Muatan listrik dapat menjalar ke tanah jika petir menyambar di dekatnya.

Jauhi area yang berisi air dan benda-benda logam.

Saat Berada di Dalam Ruangan

Hindari air dan perlengkapan pipa. Petir atau sambaran petir akan menjalar di sepanjang pipa-pipa ini.

Hentikan penggunaan peralatan elektronik. Cabut peralatan elektronik yang tidak terlindung dari lonjakan arus sampai badai berlalu.

Jika harus menelepon, gunakan telepon seluler. Muatan listrik mengalir di sepanjang saluran telepon berkabel.

