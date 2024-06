Lego Debut Satu Set Permainan Minecraft Pertama untuk Dewasa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Minecraft masuki usia ke-15 pada tahun ini. Lego mengambil momen itu dengan membuatkan satu set permainan untuk kalangan dewasa pecinta game ini.

Lego dan Amazon telah mulai menerima pesanan untuk The Crafting Table, produk 18+ pertama yang akan dikeluarkannya pada 1 Agustus 2024. The Crafting Table terdiri dari 1.195 kepingan dan dikabarkan dijual senilai 89,99 dolar di Amerika Serikat, setara hampir Rp 1,5 juta.

Lego mengatakan satu set permainan ini nanti akan mencakup sejumlah bioma yang sudah diakrabi selama ini, beberapa Mob favorit, dan telur-telur paskah tersembunyi. Seperti yang ditawarkan oleh namanya, perangkatnya terlihat seperti sebuah in-game crafting table. Tapi di dalamnya adalah sebuah diorama Minecraft yang menampilkan 12 bioma termasuk Plains (dengan sebuah desa), Taiga (dengan sebuah gua ber-stalaktit dan stalakmit), Cherry Grove (dengan sebuah situs tambang yang ditinggalkan).

Lego juga membuatkan delapan mikro-figur. Di antaranya adalah Steve, Alex, skeleton (salah satu karakter Mob atau entitas mobile di Minecraft), Creeper (Mob), dan seekor babi. Di dalamnya juga melibatkan lima bangunan mini dan sejumlah stiker yang menunjukkan frasa-frasa dari permainan. Seluruh kepingan, begitu terbangun utuh, akan berukuran 5,5x6,0x6,0 inci.

The Crafting Table adalah bagian dari koleksi Lego yang diorientasikan untuk orang dewasa. Namun, produk ini mungkin tak se-intimidatif, misalnya, set permainan yang mereplikasi Menara Barad-dur dalam trilogi Lord of the Rings yang memiliki jumlah kepingan lima kali lebih banyak yang belum lama dirilis. Atau Great Deku Tree dari Legend of Zelda, Retro Radio, dan TIE Interceptor-nya Star Wars.

Awal Juni ini juga menjadi pekan yang penting untuk para fan Minecraft karena game ini juga dibuatkan seri animasi baru di Netflix.

THE VERGE, JAYSBRICKBLOG

