Sony Xperia 1 VI Diganjar Ultimate Smartphone for Creators EISA 2024, Ini Spesifikasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sony Xperia 1 VI mendapat penghargaan Expert Imaging and Sound Association atau EISA 2024, sebagai smartphone terbaik untuk para kreator yang ingin membuat konten. Ponsel ini memiliki tiga kamera berbasis optik Zeiss yang sangat detail dalam menangkap momen foto.

EISA berdiri sejak 1982 dan organisasi ini tergolong rutin dalam memberikan penghargaan kepada perangkat teknologi di pasar global, khususnya dalam bidang pengujian kamera, video, maupun peralatan audionya.

Seperti dalam laporan GSMArena, Rabu, 28 Agustus 2024, pada ajang itu juga ada penghargan kategori lain: Honor 200 Pro yang dinobatkan sebagai best smartphone overall dan Oppo Reno 12 Pro sebagai best AI smartphone.

EISA 2024 juga mengganjar wearable Huawei Watch 4 Pro sebagai jam tangan pintar terbaik untuk tahun ini. Warna dan desain dari wearable ini diklaim sangat rumit untuk ditiru dan butuh ketelitian total saat proses produksinya.

Pilihan EISA menobatkan Sony Xperia 1 VI sebagai ponsel untuk kreator kabarnya karena spesifikasi lensa telefoto di perangkat ini yang memiliki sensor 12 MP dengan zoom optik lanjutan 3,5 hingga 7,1 kali. Aplikasi kamera yang ditawarkan oleh perangkat ini juga disebut sesuai dengan kebutuhan para kreator.

Spesifikasi Sony Xperia 1 VI

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Xperia 1 VI dilaporkan sudah rilis sejak Juni 2022 lalu. Bobotnya 185 gram dengan ukuran 6,5 inci. Resolusi layarnya 1644 x 3840 piksel berbasis radio 21:9. Sistem operasi yang digunakan perangkat ini Android 12 yang mampu ditingkatkan hingga satu generasi di atasnya.

Kamera di perangkat ini masih sensor yang sama dengan generasi sebelumnya, yaitu berada di ukuran kamera primer 12MP, kamera telefoto 12MP, kamera ultrawide 12MP. Namun yang membuatnya berbeda adalah fitur zoom optik kontinu antara 85mm dan 125mm yang membuatnya lebih dalam menjangkau objek.

Kamera belakang ponsel ini juga sudah mendukung 4K@120fps, SteadyShot dengan Flawless Eye, Eye AF, dan Pelacakan Objek Real-Time. Pengguna ponsel Xperia 1 VI juga dapat mengaktifkan rentang dinamis lebar untuk video SDR dan HDR berkat penumpukan multi-frame real-time-nya.

Pilihan Editor: Faktor Cuaca, SpaceX Batal Luncurkan Misi Bersejarah Polaris Dawn Hari Ini